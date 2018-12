L'avocat d'un gang assassiné en plein centre-ville

L'avocat d'une des plus célèbres bandes criminelles du Honduras a été assassiné lundi en plein centre de la capitale Tegucigalpa, non loin de la Cour suprême et du palais présidentiel, a annoncé la police.

L'avocat âgé de 45 ans Reynaldo Barahona a été abattu à bout portant de plusieurs balles par au moins deux hommes cagoulés qui portaient des uniformes de policiers, a indiqué le porte-parole de la police Edgardo Barahona.

L'assassinat a été commis dans un magasin situé en face de la Cour suprême, a-t-il encore précisé. L'enquête privilégie la piste d'un crime commis soit par des membres du gang Barrio-18, dont il assurait la défense, soit de la bande rivale Mara Salvatrucha (MS-13).

L'activité criminelle des gangs, qui se livrent au racket, à l'assassinat sur gages et au trafic de drogue, fait du Honduras l'un des pays les plus violents au monde.

Depuis 2002, 153 avocats ont été assassinés au Honduras, selon le Commissariat hondurien aux droits de l'homme (Conadeh), qui estime qu'ils sont en moyenne une quinzaine chaque année à tomber sous les balles de tueurs depuis 2010.

Environ 90% de ces assassinats restent impunis, selon le Conadeh.