L’avocat Parent encore devant le Barreau

Problème de drogue, invectives et expulsion de la salle de cour, l’avocat Jean-Roch Parent se retrouve une fois de plus devant le Barreau, qui souhaite sa suspension immédiate.

Condamné par le Barreau une première fois et en attente d’une seconde décision, Me Parent fait maintenant l’objet d’une requête en radiation provisoire pour des « gestes graves et sérieux ».

Le syndic motive sa décision « urgente » par le fait qu’une multitude de dossiers se sont ajoutés depuis le printemps dernier.

Or, une dernière plainte datant du 15 novembre dernier, moment où l’avocat ne s’est pas présenté en cour pour représenter deux clients à l’étape des observations sur la peine, semble avoir poussé le syndic Me Patrick Richard à agir.

L’absence de Me Parent en raison d’une « gastro » avait soulevé l’« indignation » du juge et même de son client, un ancien policier condamné pour trafic de drogue. « J’en ai ras le pompon », a dit son client ex-policier.

Ce dernier, qui a des problèmes de drogue, a alors fait une déclaration-choc au juge. « La drogue a fait des ravages dans la police, mais elle en fait également chez les avocats », avait dit l’accusé.

Il avait également affirmé que l’avocat l’avait mal représenté tout au long des procédures, que Me Parent s’était transformé en « fantôme » et qu’il « n’allait pas bien ». Pour sa défense, Jean-Roch Parent a mis en preuve des « centaines d’échanges » avec l’ex-policier, affirmant que ce dernier avait des « problèmes de santé mentale ».

Jamais vu ça en « 34 ans sur le banc »

Le juge dans cette cause avait pour sa part indiqué qu’il n’avait pas vu une situation « aussi pire » en « 34 ans sur le banc ». Et ce n’est pas le seul juge qui semble avoir eu maille à partir avec celui qui a jadis été procureur de la Couronne pendant 12 ans.

Me Parent s’est notamment fait expulser d’une salle d’audience à deux reprises par le même juge lors d’une prise de bec. « Il sera expulsé tant qu’il ne respectera pas le décorum », avait dit le juge. Ce à quoi Me Parent a répliqué « vous êtes partial ».

En cour municipale, Me Parent avait monté le ton tout en lançant à la juge « vous êtes susceptible ». Il aurait aussi invité un ancien collègue du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à se « battre à l’extérieur du palais ».

En défense, l’intimé a affirmé qu’il y avait « une vendetta du système contre Me Parent » et que le syndic « était partial ». L’audience se poursuivra le 14 décembre. Jean-Roch Parent a plaidé coupable à des gestes de harcèlement en 2015 et est présentement accusé de menace de mort contre un policier.