Thomas Mulcair a exprimé son malaise face aux sports de combat après l’hospitalisation du boxer québécois Adonis Stevenson dans un état stable après son combat de samedi.

«J’ai déjà été fan de boxe, mais plus maintenant. Je ne comprends plus qu’on accepte un sport dont le but avoué est de rendre quelqu’un inconscient en lui infligeant une telle commotion cérébrale qu’il tombe complètement», a-t-il lancé.

«On ne peut plus continuer comme ça (...) Le temps de la boxe est révolu.»

De son côté, Stéphane Bédard s’est prononcé pour une imposition des règles plus strictes.

«Je suis amateur de boxe, je suis bien mal placé pour commenter», a-t-il lancé en préambule.

«Est-ce qu’on doit s’assurer d’un meilleur encadrement? Est-ce qu’on doit adopter des règles plus contraignantes? (...) Le noble art a encore sa place, mais il devra se conformer à des règles un peu plus strictes.»