Les conservateurs en voie de remporter une élection partielle

Le Parti conservateur est aisément parvenu à conserver dans son giron la circonscription fédérale de Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes, dans l'est de l'Ontario, lundi soir.

Cette élection a été rendue nécessaire par le décès du député Gord Brown. L'homme de 57 ans avait succombé à une crise cardiaque dans son bureau au Parlement, à Ottawa, en mai dernier.

Aux environs de 22 h 20, le conservateur Michael Barrett, un ancien militaire et conseiller municipal représentant le village de Spencerville, se trouvait loin en tête avec près de 59 % des voix exprimées.

Sa plus proche rivale, la libérale Mary Jean McFall, une ancienne conseillère municipale de Brockville et leader communautaire, suivait loin derrière avec un peu plus de 34 % du scrutin.

Michelle Taylor, du Nouveau Parti démocratique, et Lorraine Rekmans, du Parti vert, obtenait respectivement 3,2 % et 3 % des votes dépouillés. Un indépendant, John «The Engineer» Turmel, fermait la marche avec 0,4 % des voix.

La circonscription est connue comme étant un bastion conservateur. En 2015, Gord Brown y avait été élu avec 47,38 % des voix. Il avait auparavant été le représentant de Leeds-Grenville à partir de 2004, sans arrêt.

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a félicité Michael Barrett. Selon lui, le résultat prouve que «les conservateurs ont le vent dans les voiles» en vue de l'élection générale qui se tiendra l'automne prochain.

Autres partielles?

Trois circonscriptions demeurent toujours sans représentant au Parlement, soit York-Simcoe en Ontario, Outremont au Québec et Burnaby-Sud en Colombie-Britannique. Les partis d'opposition ont d'ailleurs uni leur voix pour réclamer des élections partielles dans ces circonscriptions, notamment à Burnaby-Sud où le NPD espère faire élire son chef Jagmeet Singh.

Ottawa a jusqu'au 30 janvier pour déclencher l'élection au Québec et jusqu'en mars pour lancer les deux autres courses.