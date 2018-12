Montréal s’associe pour établir un plan d’action

La Ville de Montréal a noué un partenariat sur deux ans avec trois organismes pour développer un plan d’action pour réduire les gaz à effet de serre (GES) et s’adapter aux changements climatiques, alors que la Ville s’est engagée à devenir «carboneutre» d’ici 2050.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a présenté lundi matin une entente de collaboration avec la Fondation David Suzuki, la Fondation Familiale Trottier, qui œuvre en philanthropie, et l’organisation C40, un regroupement de villes qui lutte contre les changements climatiques.

Cette collaboration a pour but de mettre sur pied « un plan concret et ambitieux » pour réduire les GES et s’adapter aux changements climatiques. Cela respectera les objectifs de l'Accord de Paris, qui vise à limiter la hausse du réchauffement climatique à 1,5 degré.

«Ces experts [des fondations et de la Ville] réalisent un énorme travail pour s’assurer d’une planification sérieuse et de statuer sur les orientations futures», a indiqué Valérie Plante.

Les organismes verseront 250 000$, avec une possibilité d’ajouter 400 000$ selon les besoins et si d’autres partenaires financiers s’ajoutent.

La mairesse avait annoncé en septembre vouloir faire de Montréal une ville «carboneutre» d’ici 2050. Plus particulièrement, elle souhaite que les bâtiments municipaux aient une empreinte carbone nulle d’ici 2030. Ces engagements ont été pris dans le cadre du Sommet mondial en action climatique à San Francisco.

Selon la Ville, les émissions de gaz à effet de serre dans la métropole ont diminué de 23% de 1990 à 2014.