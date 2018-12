Pamela Anderson dénonce la «violence des élites»

La vedette canadienne Pamela Anderson s'en est pris lundi sur Twitter à la «violence structurelle des élites» en France et dans le monde, au surlendemain des violents incidents qui ont émaillé les manifestations des «gilets jaunes».

«Je méprise la violence... mais que représente la violence de tous ces gens, ces luxueuses voitures brûlées, en comparaison de la violence structurelle des élites françaises - et mondiales ?», a tweeté Pamela Anderson.

L'ex-égérie du feuilleton américain «Alerte à Malibu», qui vit aujourd'hui à Marseille (sud-est) avec le footballeur Adil Rami, a poursuivi : «au lieu d'être hypnotisé par ces images d'incendies, nous devons nous demander d'où ça vient...».

The true question is whether the disobedience can be constructive, what comes the day after, can the progressives in France, and all over the world, use this energy so instead of violence we have images of constructing equal and egalitarian societies? — Pamela Anderson (@pamfoundation) 3 décembre 2018

And the answer is: it came from the rising tensions between the metropolitan elite and rural poor, between the politcs represented by Macron and the 99% who are fed up with inequality, not only in France, all over the world. — Pamela Anderson (@pamfoundation) 3 décembre 2018