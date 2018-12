Pêche blanche: les adeptes veulent plus de liberté

Les adeptes de pêche blanche dans l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, réclament plus de liberté sans quoi la popularité de cette industrie risque de s’effondrer dans le futur.

C’est le message qui sera lancé lundi soir aux élus de Saguenay alors que plusieurs pêcheurs ont l’intention de se présenter à la séance du conseil municipal.

Au cours des dernières années, Saguenay a adopté de nombreux règlements pour encadrer la pêche blanche à La Baie.

Or, cette accumulation de contraintes démotive aujourd’hui certains adeptes: le nombre de cabanes à pêche sur les villages de pêche de Grande-Baie et de l’Anse-à-Benjamin est en baisse. Cette année, le nombre d’inscriptions a également chuté de 25 %.

Plusieurs pêcheurs décident d’aller voir ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres municipalités.

«Des sites comme à L’Anse-Saint-Jean, ils avaient une quarantaine de cabanes jadis et l’an passé, ils étaient à presque 150 et c’est encore en augmentation, précise le spécialiste de la pêche Rémi Aubin. On est content pour eux, mais on voit d’autres pêcheurs partir au Lac-Saint-Jean et là, ça nous échappe complètement. Il faut stopper l’hémorragie et garder nos pêcheurs.»

Aux yeux des pêcheurs, une des solutions serait que la Ville de Saguenay cesse d'intervenir dans les zones situées à l’extérieur des villages de pêche blanche. Ils ont d’ailleurs l’appui des élus de La Baie, qui soumettront cette idée au conseil municipal lors de cette même soirée.

«Les gens vont rester sur les villages quand même, indique Rémi Aubin. C’est pour ceux qui ont des petites cabanes portatives, qui font le choix d’aller pêcher avec une tente en dehors du village. C’est de leur donner cette liberté-là.»

«Il faut faire confiance à nos pêcheurs, ajoute le conseiller municipal responsable de la pêche blanche, Martin Harvey. On ne peut pas tout contrôler. On s’assure déjà à la Ville qu’il y ait deux villages de pêche très sécuritaires. On veut leur redonner de la liberté et le plaisir de pêcher.»

Les retombées économiques de la pêche blanche à La Baie se chiffrent par millions de dollars.