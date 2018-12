Pluie et neige avant le retour du soleil

La pluie tombant tout au long de la nuit va progressivement se changer en neige au cours de la journée, lundi, pour l’ensemble de la province. La semaine va débuter sous un ciel gris avant le retour du beau temps, mardi.

Lundi, malgré le ciel gris et les possibilités d’averses de neige, les températures seront beaucoup plus douces et se rapprocheront des normales de saison. À Montréal, les averses de pluie se transformeront en neige dans l’après-midi. Des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 sont prévus en mi-journée. Le mercure affichera maximum 5 °C.

À Québec, l’avertissement de pluie verglaçante émis par Environnement Canada, était toujours d’actualité dans la nuit de dimanche à lundi. Les automobilistes et piétons devront être vigilants au réveil. Lundi, la journée sera similaire à celle de Montréal. La pluie se changera en neige en mi-journée pour finalement cesser en soirée. Une accumulation de 2 à 4 cm est prévue. Le mercure affichera un maximum de 2 °C.

Mardi, la tendance sera au dégagement pour l’ensemble de la province. La journée deviendra de plus en plus ensoleillée tandis que les températures baisseront sous les normales de saison. À Montréal et à Québec, le soleil sera de la partie et il fera respectivement – 5 °C et – 6 °C.

Cette tendance devrait se maintenir au moins jusqu’à mercredi.

Jeudi, les tempêtes seront légèrement à la hausse et ce sera le retour des nuages avec des possibilités d’averses de neige sur certains secteurs. Cette instabilité devrait se poursuivre au moins jusqu’à vendredi soir.