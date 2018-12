«Révolution»: Team White: un parcours sans faute

Avec des chorégraphies aussi abouties techniquement qu’artistiquement, Team White, alias Katerine et Alexandre Leblanc, ont réussi à éblouir les maîtres de «Révolution» et ont gagné une bourse de 100 000 $.

• À lire aussi: Le duo Team White champion de «Révolution»

C’est en retenant le commentaire d’un des Twins qu’ils ont imaginé leur premier numéro de la finale. «À un moment de la compétition, Larry nous a dit que pour gagner la finale, on devait bouffer nos adversaires, a raconté Alexandre en entrevue après leur victoire. On a fait ce qu’il nous a demandé et on s’est transformé en araignées. On a joué sur le concept bestial.»

Pour leur seconde et ultime prestation, ils ont plutôt choisi de revenir à leur univers coloré et sympathique. «On voulait finir sur une note joyeuse qui nous ressemble et qui représentait notre expérience à ¨Révolution¨.»

Bilan

Leur polyvalence et leur volonté de toujours présenter des chorégraphies à l’extérieur de leur zone de confort ont été un choix éclairé pour le duo.

«On a essayé de toujours présenter des numéros différents les uns des autres, a indiqué Katerine. Comme on est coachs et qu’on donne des cours, on est habitués à monter des numéros avec des concepts différents. On a beaucoup de créativité dans nos poches, et on est habitués à travailler rapidement.»

Baignant dans la danse depuis leur plus jeune âge grâce à leur mère, le frère et la sœur se sont rejoints sur un style précis. «Je le trouvais tellement bon que je voulais danser comme lui, a raconté Katerine. Je voulais entrer dans son univers pour qu’on ait encore plus de choses à partager.»

Elle a donc abandonné l’école de ballet et la danse classique afin de travailler avec son frère, qui a été son premier professeur de hip-hop. Désormais, c’est ensemble qu’ils regardent vers l’avenir.

«J’ai longtemps fait partie de plusieurs groupes de danse, mais depuis le début de ¨Révolution¨, j’ai pris la décision de me consacrer à Team White en dansant seulement avec ma sœur.»

Prix

Les deux danseurs souhaitent que leur bourse de 100 000 $ soit principalement investie dans leur passion.

«Alexandre et moi, on vient d’ouvrir un studio de danse (studioshake.com) à Blainville. On veut aussi faire grandir la communauté de danse dans les Laurentides, et on a plusieurs projets avec le groupe Seem So Far, dont nous sommes coachs, et pour Team White. Cet argent va revenir à la danse, parce que c’est ce qu’on aime le plus au monde.»