Une aspirante astronaute en voie de réaliser son rêve

Une jeune femme qui compte bien être la prochaine Canadienne à s'envoler vers la Station spatiale internationale s'entraîne ces jours-ci à suivre les traces de David Saint-Jacques.

«Ce qui m’a vraiment frappé, c’est de voir cet homme réaliser son rêve d’enfant», décrit d’emblée Jennifer Sidey-Gibbons, en entrevue avec le Journal de Montréal, lundi.

• À lire aussi: David Saint-Jacques, le médecin aux yeux tournés vers le ciel

• À lire aussi: Entrée de David Saint-Jacques dans la SSI

• À lire aussi: Le plus grand défi de David Saint-Jacques: sa famille

Mme Sidey-Gibbons était avec 200 autres personnes à l'Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert afin d'assister au décollage de la capsule Soyouz depuis la base de Baïkonour, au Kazakstan.

L'émotion était palpable chez celle qui regardait son modèle réaliser son rêve d'enfant.

Du plus loin qu’elle se souvienne, Jennifer Sidey-Gibbons, 30 ans, a elle aussi toujours voulu devenir astronaute. Elle devait être haute comme trois pommes quand elle a commencé à y songer, précise-t-elle.

La jeune femme de Calgary été sélectionnée par le programme de recrutement de l’Agence spatiale canadienne, en juillet 2017.

«Je suis présentement en entraînement de base avec l’Agence, dit-elle. J’apprends à marcher comme dans l’espace et à conserver mon oxygène. L’exercice physique est une grosse partie de mon travail.»

Jennifer Sidey Gibbons souligne aussi consacrer beaucoup de temps à la robotique, notamment à la façon dont fonctionne le bras canadien.

«On se sent très bien préparé sur tous les plans. C’est toutefois l’aspect humain qui est le plus difficile», admet-elle. Sa plus grande crainte serait de négliger sa famille.

Produit de McGill

En plus de posséder un doctorat en ingénierie de l’Université de Cambridge, la nouvelle recrue de l’Agence s’avère être un produit de l’Université de McGill, à Montréal, où elle a obtenu un baccalauréat en génie mécanique, en 2011.

«Je n’ai pas autant de diplômes que David. Il doit en avoir combien, lui... 50?» envoie-t-elle, à la blague.

Jennifer Sidey-Gibbons mentionne avoir habité sur l’île de Montréal pendant ses études.

«J’ai conservé quelques amis ici et là, mais ce n’est jamais évident, après les études», avoue la scientifique.

En Russe, s’il vous plaît!

En plus de l’Anglais, sa langue maternelle, et du Français, langue avec laquelle elle se débrouille, l’apprentie astronaute s’affaire à apprendre les rudiments du russe.

«Comme nous l’avons vu avec David et la navette Soyouz, le système fonctionne en russe. Je dois donc connaître la base», explique-t-elle.