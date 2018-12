Une maison décorée de 250 000 lumières à Montréal

Les décorations de Noël d’une maison d’Ahuntsic-Cartierville qui attirent les foules depuis trois ans atteignent cet hiver leurs proportions les plus ambitieuses jusqu’à maintenant, avec 250 000 lumières et 175 structures gonflables.

Chaque année depuis trois ans, la maison de Sami Hajjar subit une transformation majeure à l’approche du temps des Fêtes. Pendant des semaines, le passionné de décorations s’affaire à préparer ce qui est devenu au fil des ans une attraction de Noël incontournable pour les familles.

«Voir toutes les familles qui sont contentes, c’est quelque chose que j’adore vraiment», lance celui qui est âgé de seulement 25 ans.

S’il faisait tout par lui-même lors des années précédentes, M. Hajjar a, cette année, fait appel à deux employés. Ils ont travaillé tous les jours depuis la mi-septembre.

Pays des rêves

Si les visiteurs ont été impressionnés par les 100 000 lumières et 30 structures gonflables qui composaient son décor en 2017, ils seront abasourdis par ses installations actuelles.

Presque trois fois plus nombreuses que l’an dernier, les décorations suivent le thème du «Pays des rêves» et mettent en vedette les personnages de Disney, Mickey et Minnie Mouse.

Quatre fois par soir, les visiteurs peuvent assister à l’illumination de la maison, synchronisée sur quatre chansons, dont les succès «All I Want for Christmas is You» de Mariah Carey et «Santa Claus is Coming to Town» interprété par Michael Bublé.

Les visiteurs sont également invités à emprunter un passage secret qui donne pour la première fois accès à la cour arrière, où ils pourront découvrir des personnages de films bien connus comme «Le Grinch» de Universal Pictures et «Star Wars» de Disney.

En 2017, Sami Hajjar avait déboursé 50 000 $ pour ses décorations et son équipement de son, qui ont été réutilisés cette année. Il n’a pas encore calculé le total de ses dépenses pour cette année.

Aider son prochain

Sami Hajjar s’attend à battre des records de visiteurs cette année, alors que la soirée de samedi dernier a été au moins deux fois plus achalandée que sa meilleure soirée de 2017.

Inspiré par cet achalandage, il a décidé de créer la Fondation Plan A, dont l’objectif est d’amasser 100 000 $ en un an pour venir en aide aux personnes itinérantes et aux enfants atteints du cancer.

«Je trouve que c’est le parfait événement pour rattacher à une fondation. J’aurais fait les lumières, qu’il y ait la fondation ou pas, mais c’est le fun de les rattacher à un événement caritatif gratuit», explique-t-il.

Victime de son succès

La maison de Sami Hajjar est devenue si populaire dans les semaines précédant Noël qu’il essaie présentement de trouver un nouvel endroit où installer ses décorations en 2019.

«L’événement a trop grandi pour être dans un quartier résidentiel, autant pour les voisins, pour qui ça peut être dérangeant, que pour le monde qui vient voir ça. C’est pas le fun pour eux de ne pas trouver de stationnement devant la place», confie-t-il.

Où: 9035, avenue Jean-Bourdon

Quand: Tous les soirs, jusqu’au 10 janvier. Illuminations à 18h, 19h, 20h et 21h.

Détails et dons: www.fondation-plan-a.org

40 000 visiteurs l’an dernier

400 à 500 $ d’électricité pour 100 000 ampoules DEL

Toutes les décorations gonflables achetées à 75% de rabais