Vols et vandalisme dans la ZEC Mars-Moulin, au Saguenay

La Sûreté du Québec enquête sur une vague de vols et du vandalisme commis dans la ZEC Mars-Moulin, dans le secteur de Laterrière, au Saguenay.

Une vingtaine de chalets auraient été saccagés dans les derniers jours, selon le directeur général de la ZEC, Maxime Dufour.

On ignore à quel moment exactement les événements sont survenus. Le premier signalement a été fait vendredi dernier.

Les cas ont continué de s'ajouter lorsque les villégiateurs se sont rendus à leur chalet en fin de semaine. C'est là que plusieurs ont constaté les dégâts.

Certains ont retrouvé leur propriété sens dessus dessous. Des murs ont été défoncés, des vitres cassées et même des armoires arrachées.

Des vols auraient aussi été perpétrés à quelques endroits. Au moins un VTT, une scie mécanique et des appareils électroniques auraient disparu.

La Sûreté du Québec a reçu trois plaintes officielles pour l'instant.

«Beaucoup de vandalisme gratuit. On se demande pourquoi on a fait ça sur une vingtaine de chalets. Ce n'est pas anodin et c'était quand même préparé. Certaines caméras ont été déplacées ou arrachées. On pense que ce sont des gens qui connaissaient le secteur», a indiqué M. Dufour.

Depuis la fin de semaine, les chalets ne sont accessibles qu'à motoneige. Les actes auraient été commis avant. Des traces de VTT et de camionnette auraient été constatées sur des terrains.

Toute information susceptible de faire avancer l'enquête peut être transmise directement à la Sûreté du Québec.