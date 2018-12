Aucun profit garanti en investissant dans un condo

Investir dans un condo au centre-ville de Montréal est loin de rapporter, particulièrement dans les très grandes tours, selon une étude de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) divulguée mardi.

Environ 75 % des propriétés analysées dans ces édifices généraient des revenus de location qui n’arrivaient pas à couvrir les dépenses d’exploitation comme les paiements hypothécaires, les frais de copropriétés et les taxes. Ces flux de trésorerie négatifs mensuels étaient en moyenne de 385 $, selon le rapport.

Environ 52 % des condos loués dans des tours élevés enregistraient des pertes de plus de 10 % par rapport aux revenus.

Ces estimations ont été faites par la SCHL en prenant comme acquis une mise de fonds de 20 % jumelée à un prêt d’un an avec un taux d’intérêt fixe.

Gain à la vente

L’auteur de l’étude Francis Cortellino a cependant précisé que ces pertes peuvent être épongées lors de la vente du condo.

«Pour certains investisseurs, la copropriété peut être vue comme un actif financier, dont la valeur, espèrent-ils, est susceptible d’augmenter au fil des ans et qui risque d’afficher, malgré les pertes de flux de trésorerie possible à court ou moyen terme, un rendement positif sur l’investissement au moment de la revente», écrit l’économiste.

La moitié des condos des grandes tours revendus moins d’un an après leur achat de janvier 2016 à septembre 2018 ont fourni un gain de plus de 10 % du prix d’acquisition contre 54 % pour les autres copropriétés dans l’arrondissement de Ville-Marie. Toutefois, 14,1 % des condos des grands immeubles ont été cédés à perte. De plus, 16,7 % ont rapporté moins de 5 %, ce qui revient à un gain nul ou légèrement négatif si on tient compte des droits de mutation, des frais de notaires et de courtier, etc.

Seulement 5,3 % des autres copropriétés du centre-ville ont été vendus à perte.

Dans Ville-Marie, les propriétés dans les gratte-ciels sont davantage détenues par des investisseurs (56,5 %) que dans le reste des condos (environ 30 %).