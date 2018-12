Billy Tellier dénoncera les «Hypocrite(s)»

Presque six ans se sont écoulés depuis la première tournée de Billy Tellier, qui s’intitulait «La loi du plus fort», mais 2019 marquera son retour sur les planches avec un deuxième spectacle solo au titre virulent, «Hypocrite(s)».

«J’ai toujours gardé en tête de faire un deuxième "one man show". J’avais tellement aimé ma première expérience. Et là, je pense qu’il était temps!», exprime en entrevue celui qui planche sur du nouveau matériel depuis plusieurs mois déjà. L'humoriste fait désormais équipe avec une nouvelle maison de production, le Groupe Entourage.

Exutoire

Le titre de ce deuxième effort, «Hypocrite(s)», que Billy Tellier décrit déjà comme étant plus mature et moins bon enfant que sa précédente création, annonce d’emblée la tendance que ce dernier souhaite dénoncer sur scène.

«Loin de moi l’idée de lancer la pierre, je ne suis pas meilleur que les autres, avise le principal intéressé. Je pense qu’on est tous un peu hypocrites. À l’ère des réseaux sociaux, on choisit bien de montrer ce qu’on veut. Je pense qu’on en vient à penser que tout le monde est parfait autour de nous, et on se sent mal, seul dans notre coin, de ne pas être parfait.»

«Mon spectacle sera un peu un exutoire. On va juste desserrer notre cravate, détacher un bouton, et relaxer tous ensemble. On va avoir du plaisir et se dire qu’on n’est pas parfaits. On va se dire ce qu’on est gênés de se dire, ou encore les petites choses qui nous tapent sur les nerfs, ce qu’on ne peut pas dire dans notre couple ou avec nos amis, de peur que ça explose... On va se lâcher lousses et sortir le méchant!», ajoute l’artiste.

Son ras-le-bol du manque d’authenticité s’exprimera dans diverses thématiques, explique Billy, dont l’une l’interpelle particulièrement: la nostalgie.

«Je trouve qu’on est dans une période où on l’encense beaucoup, dépeint-il. On se dit que c’était donc beau, quand on était jeunes, que nous autres, on jouait dehors... Mais, quand on y pense, on se rend compte que ce n’était pas si formidable que ça! (rires) On jouait dehors parce que notre mère nous poussait à l’extérieur, qu’elle barrait la porte et nous disait de revenir à l’heure du souper! Je veux faire réaliser aux gens que tout n’était pas que merveilleux.»

Pour le papa du petit Édouard, deux ans, et d’un autre garçon qui doit naître à la fin janvier prochain, l’éducation des enfants donne également lieu à un vaste éventail de situations où s’immisce l’hypocrisie.

«C’est un peu ironique. Tu montres à ton enfant plein d’affaires que, toi, tu ne fais même pas. Tu lui montres à être gentil, à ne pas mentir, à ne pas utiliser de gros mots... et le trois quarts du temps, tu fais exactement l’inverse! Ça nous remet beaucoup de choses dans la face.»

Avec Laurent Paquin

Actuellement en période d’écriture, Billy Tellier explore encore les manières dont il traitera de certains sujets dans «Hypocrite(s)», et il doit éventuellement choisir la personne qui signera la mise en scène de l’opus. Un partenaire d’expérience s’est toutefois déjà joint à lui à titre de script- éditeur: Laurent Paquin.

«Laurent est quelqu’un qui a su se renouveler en humour, indique Billy. Ça fait longtemps qu’il fait ça, et je trouve que son dernier spectacle, "Déplaire", est très intelligent. Il va loin, il a su repousser ses limites, et je veux qu’il m’amène vers ça aussi. Avec Laurent, on peut tout se dire, et c’est ce qui va me permettre de fouiller des sujets que je n’aurais peut-être pas osé aborder sur scène autrement.»

En nomination au 20e Gala les Olivier, ce dimanche 9 décembre, dans la catégorie «Capsule ou sketch radio humoristique» pour ses vignettes du «Petit monde de Billy», à CKOI – pour lesquelles il avait remporté la statuette l’an dernier –, Billy Tellier n’use pas d’hypocrisie lorsqu’on lui demande s’il souhaite s’enfuir avec la victoire.

«J’espère équilibrer le foyer», admet-il en riant, en faisant référence au trophée raflé en 2017.

«Normalement, je devrais dire que je ne sais pas si je vais gagner, que ça me fait seulement plaisir d’être nommé, mais ça, c’est la version hypocrite. La vraie version, c’est "j’aimerais ça, gagner!"», argue-t-il d’un ton taquin.

Billy Tellier entamera les représentations de «Hypocrite(s)» en mai 2019. Ses premières médiatiques auront lieu à l’Olympia de Montréal, le 5 novembre, et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, le 27 novembre. Les billets sont en vente au www.billytellier.com.