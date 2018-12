Après la mort subite et tragique de son mari au Québec, une Indienne remercie de tout cœur tous ceux qui ont fait un don afin de l’aider à pouvoir rapatrier son corps dans son pays d’origine.

«C’est comme si Dieu m’avait envoyé des anges pour m’aider, exprime Bella Fernandes, la voix nouée par l’émotion, en entrevue avec Denis Lévesque. Je me sens un peu plus confortable, maintenant.»

Son époux, Paul Miranda, est décédé à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en plein vol dans un avion reliant les Émirats arabes unis et New York le 12 novembre dernier. Cet événement avait forcé l’atterrissage d’urgence de l’appareil à Québec.

M. Miranda avait accepté un contrat de travail de 6 mois dans la Grosse Pomme afin de subvenir aux besoins de sa famille, composée de sa femme et de deux filles âgées de 2 et 13 ans et qui vit avec des moyens modestes dans le Goa en Inde.

Lorsque Mme Fernandes a été mise au courant de l’AVC subi par son mari, elle a dû emprunter de l’argent pour venir veiller à son chevet au Québec. Paul Miranda a finalement rendu l’âme vendredi dernier, à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

Touchée par son histoire, Marie-Christine Jobin a décidé d’organiser une collecte de fonds pour récolter les 11 140 dollars nécessaires pour permettre à Bella Fernandes de ramener le corps de son époux en Inde, afin de lui organiser des funérailles avec ses enfants. L’objectif ayant été atteint, elle souhaite maintenant récolter plus d’argent pour permettre à la veuve et ses deux enfants de reprendre une vie normale.

Voyez cette entrevue touchante dans la vidéo ci-dessus.