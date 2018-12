Coffret pour la trilogie de Ricardo Trogi

Les inconditionnels de l’œuvre de Ricardo Trogi peuvent désormais se procurer la trilogie (ou «Trogilogie»?) autobiographique du réalisateur, composée des films «1981», «1987» et «1991», rassemblés dans un coffret Blu-Ray en vente maintenant.

À l’achat du boîtier de trois disques, les cinéphiles pourront télécharger les copies numériques de chaque long métrage et auront accès à du contenu exclusif par le biais de iTunes Extras.

La version de «1981» en format Blu-Ray n’est d’ailleurs disponible sur le marché qu’à l’intérieur de ce nouveau coffret, car, au moment de sa sortie, en 2009, le film n’avait été commercialisé qu’en DVD.

Il est également possible de mettre la main uniquement sur «1991», dont le DVD et le Blu-Ray sont aussi sur les tablettes aujourd’hui, et qu’on peut regarder en vidéo sur demande.

Dans «1991», Ricardo (Jean-Carl Boucher), alors âgé de 21 ans, met le cap sur l’Italie pour suivre la «femme de sa vie», Marie-Ève Bernard (Juliette Gosselin). Évidemment, son périple à Perugia n’aura rien de simple.

On retrouve dans ce troisième (et possiblement dernier) volet de la saga de Trogi la colorée maman du jeune antihéros, Claudette (Sandrine Bisson), son père, Benito (Claudio Colangelo), sa sœur, Nadia (Rose Adam), ainsi qu’un jeune voyageur à l’âme d’artiste interprété par Alexandre Nachi.

Le plus récent opus de Ricardo Trogi est, à ce jour, le film québécois le plus populaire de l’année 2018, avec un montant amassé aux guichets de plus de trois millions de dollars.

«1981» et «1987» avaient pour leur part engrangé respectivement «900 610 $» et «2 461 768 $» en 2009 et 2014.