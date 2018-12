Des enfants de cinq ans composent pour l’OSM

Les 16 tout-petits de la deuxième cohorte du programme «La musique aux enfants» de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) ont déjà remis un cadeau de Noël à leurs mentors.

Ces bouts de choux de cinq ans ont chanté les paroles qu’ils ont écrites au chef Kent Nagano et aux musiciens de l’ensemble afin d’appuyer trois airs de «Casse-Noisette», mardi, à la Maison symphonique de Montréal. Pour l’occasion, ils ont été accompagnés au piano et à la flûte traversière.

De plus, les bambins ont eu le privilège d’assister à la répétition générale du concert «La Messe en si mineur» de Sebastian Bach, qui sera offert par l’OSM, la chanteuse Marie-Nicole Lemieux et un chœur, en soirée, mardi et mercredi.

L’initiative «La musique aux enfants», implantée par le maestro Kent Nagano en 2016, vise à éduquer les enfants d’âge préscolaire aux joies et aux bienfaits de cet art pouvant leur permettre de mieux réussir à l’école.