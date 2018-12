La fascinante histoire derrière «Papa est devenu un lutin»

«Papa est devenu un lutin», à l’affiche depuis le 30 novembre dans tous les Cinémas Guzzo et nulle part ailleurs, est sans doute l’un des pires films québécois de tous les temps. Jeu d’acteurs médiocre, répliques invraisemblables, effets spéciaux «cheap», blagues douteuses, scénario sans inspiration, erreurs techniques. Tout est en place pour que ce long-métrage de Noël au budget de 30 000 $ tourné en sept jours par une équipe de cégépiens engagés par un réalisateur amateur devienne culte.

Voyez dans la vidéo ci-dessus l'entrevue du réalisateur Dominique Adams accordée à Denis Lévesque.

Bref, «Papa est devenu un lutin» est si mauvais qu’il devient presque bon pour toutes les mauvaises raisons.

L’histoire de «Papa est devenu un lutin» se résume ainsi: une famille nucléaire québécoise va dans un chalet pour Noël et le père sans esprit des Fêtes est tellement absorbé par sa job qu’il compte travailler sur son laptop pendant ses vacances.

Coup de théâtre, il n’y a pas d’internet au chalet et le papa s’engueule avec sa fille quand elle le critique pour son workaholisme. La nuit venue, elle prie au père Noël pour que son géniteur devienne un lutin, « parce que les lutins sont toujours heureux».

Le lendemain matin, le père se réveille en tant que Pedro le lutin et agit en lutin niaiseux.

Ce film d’une heure et quart fera peut-être rire les enfants, comme j’ai pu d’ailleurs le constater lors de l’avant-première à laquelle j’ai eu le plaisir d’assister il y a quelques jours en trichant à un concours (j’ai supplié tous mes collègues de s’inscrire en bloc).

Mais on ne peut toutefois pas ignorer le fait que ce film est juste mauvais dans presque tous ses aspects. Et le fait qu’il soit québécois et adressé aux enfants ne pardonne pas ses faiblesses.

Un film sur le film

Tout comme c’est le cas avec plusieurs mauvais films appréciés ironiquement (on pense à Troll 2 ou The Room), l’histoire des coulisses de Papa est devenu un lutin est presque plus fascinante que l’œuvre elle-même. «On pourrait quasiment faire un film sur la production du film», résume le scénariste, réalisateur, monteur et compositeur de la bande sonore de Papa est devenu un lutin, Dominique Adams.

C’est que l’histoire de Papa est devenu un lutin est en quelque sorte l’histoire de Dominique Adams lui-même. L’histoire d’un cinéphile qui, dans la quarantaine, a voulu réaliser son rêve de voir son long-métrage au grand écran et qui a tout fait pour y arriver, même quand il était le seul à y croire.

«Je suis passé proche de tout abandonner près de 5000 fois. Un moment donné, toujours se faire claquer la porte au nez, c’est décourageant, confie-t-il. Il fallait juste que quelqu’un me donne une chance, et heureusement que M. Guzzo était là.»

Un Elf québécois

Après avoir terminé son premier long-métrage, le thriller érotique «Twisted Seduction» qui a depuis été visionné plus de 30 millions de fois sur YouTube, Dominique Adams a voulu créer un Elf québécois.

«J’emmenais souvent la fille de mon ex au cinéma pour voir des films de princesses, pis t’sais, oui, c’était correct, mais ç’aurait été le fun de voir un film où j’étais aussi diverti qu’elle. Un des films que l’on regardait souvent ensemble était Le lutin avec Will Ferrell, parce que mon dieu c’est drôle de voir un adulte faire des niaiseries. J’ai écrit une histoire originale avec le même principe: un lutin adulte qui fait des niaiseries», raconte-t-il.

Dominique Adams a rédigé le scénario de «Papa est devenu un lutin» pendant son congé de paternité, après la naissance de son fils, Jack.

Le cinéaste a alors décidé que son nouveau-né jouerait le bébé et que la fille de son ex, Anaïs Laforge, incarnerait Nadia, la fille du papa lutin.

Tout ce qu’il lui manquait ensuite était deux acteurs principaux pour jouer le rôle des parents.

Plonger dans le vide

Connue entre autres pour sa participation à la téléréalité «Loft Story» ainsi que son rôle de juge à XOXO, l’actrice et artiste multidisciplinaire Elisabetta Fantone était déjà en contact avec Dominique Adams avant de se lancer dans la production de «Papa est devenu un lutin». Le réalisateur lui avait écrit sur Facebook en 2014 pour un film qui n’a pas encore été tourné, et dont la bande-annonce met en scène Joey Scarpellino.

«J’ai vu la photo d’Elisabetta dans un article et je me suis dit qu’elle avait l’air d’une movie star. Je me suis dit si elle pouvait être belle et acter, ce serait “wow”. Elle m’avait envoyé une vidéo d’audition pour mon autre projet Le superhéros québécois et j’ai tout de suite su que je voulais qu’elle joue la maman dans mes films», lance-t-il.

Pour ce qui est du rôle du lutin, Dominique Adams cherchait quelqu’un qui serait en mesure de jouer de la comédie physique à la Jim Carrey. Son choix s’est rapidement arrêté sur l’humoriste et acteur Jean-Marie Corbeil (Juste Pour Rire, Le grand rire), «un cartoon humain», selon le réalisateur et scénariste autodidacte.

«Il fallait que les acteurs soient prêts à travailler pour pas grand-chose et qu’ils soient disponibles la semaine de relâche, parce que c’était le seul moment où la jeune actrice n’avait pas d’école», explique Dominique Adams.

La dernière étape était de trouver une équipe technique qui accepterait elle aussi de travailler à rabais. C’est finalement la défunte boîte de production Silver Marble Productions, composée majoritairement d’étudiants de cégep, qui a déniché le contrat. Ils ont d’ailleurs financé le film à hauteur de 15 000 $, soit environ la moitié du budget total.

«On faisait beaucoup de vidéos corpo et de clips, mais le film de Noël a vraiment été le premier et seul gros projet de cette boîte-là, explique le producteur du film Dominic Ewenson. Ç’a été un challenge, c’est sûr, mais on était chanceux. On avait une bonne gang et tout le monde est arrivé prêt à travailler fort.»

Un tournage comme peu d’autres

L’intégralité de «Papa est devenu un lutin» se passe dans un seul et même lieu: un chalet d’une valeur de 4 millions $ situé «au fin fond de Gatineau». La somptueuse demeure que Dominique Adams a pu louer à un prix modique appartient d’ailleurs à l’un de ses fans.

Dès le départ, les tuiles se sont abattues sur la production.

«On avait une semaine pour tourner. Des gars du crew se sont perdus dans le bois, ils ont dû faire un feu pour survivre parce qu’ils se sont pognés dans la neige. L’auto de l’un d’eux a fait des tonneaux. C’était un peu la folie, là», se remémore Dominique Adams.

Seules les scènes dans les salles de bain (oui, il y en a plusieurs) ont été tournées dans les deux premiers jours. Si la production maintenait ce rythme, le film n’aurait jamais pu être complété, vu les délais très serrés.

Adams a donc dû aller «en mode trouduc» à la demande de l’équipe technique, dans l’espoir d’avoir un maximum d’images. Les journées de tournage s’étiraient souvent jusqu’à 15 heures.

«Il fallait vraiment faire ça aveuglément, dans le sens que ça se tournait tellement vite qu’on tournait les scènes en rafale. Ç’a été difficile par moments», se remémore Jean-Marie Corbeil.

«Les scènes, on n’a pas eu la chance de les faire plusieurs fois, mais je pense que c’était peut-être correct. Il y a peut-être des scènes supplémentaires qu’on aurait voulu tourner ou refaire, mais on n’a juste pas été assez gâtés au niveau du temps», ajoute Elisabetta Fantone.

Selon le réalisateur, la moitié du scénario original n’a pas pu être tourné. Il a donc retravaillé son scénario tous les soirs de manière à pouvoir monter un film complet.

«Ç’a été une leçon pour tout le monde qu’un film ne devrait pas être fait en dix jours [N.B. Dominique Adams affirme que le tournage a duré sept jours]. Ça m’a vraiment aidé à comprendre ce que ça prenait pour faire des longs-métrages et depuis, j’ai pu aider d’autres réalisateurs à ne pas reproduire nos erreurs. Le film a été une leçon de vie pour moi et c’est cool de voir que ç’a quand même pu être distribué», confie le producteur Dominic Ewenson.