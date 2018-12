La tempête «Slava’s Snowshow» balaiera Montréal pendant les fêtes

La féérique tempête du «Slava’s Snowshow» fera à nouveau déferler sa magie sur Montréal le temps de 24 représentations, du 19 décembre 2018 au 6 janvier 2019, au Théâtre St-Denis.

Acclamée par plus de cinq millions de spectateurs depuis la création du spectacle «Slava’s Snowshow», en 1993, et déjà passée quatre fois par Montréal (en 1999, 2002, 2008 et 2017), la troupe du célèbre clown russe Slava Polunin propose une fresque absurde et surréaliste en divers tableaux abstraits, interactifs et à grand déploiement visuel, où une toile d’araignée géante peut recouvrir une salle entière, et où un blizzard de confettis et de ballons fait jaillir sourires et frissons de plaisir.

Pour une rare occasion, le grand manitou du «Slava’s Snowshow», Slava Polunin, sera en visite à Montréal au cours du séjour de l’œuvre pendant les fêtes, accompagné de sa femme et de son fils, Ivan.

La production pour toute la famille, ramenée au Québec par Juste pour rire, Slava et Gwenael Allan a enchanté, depuis 25 ans, une centaine de villes dans une dizaine de pays, au fil de 7000 représentations. La prestation a battu un record de mille représentations sur deux ans au Union Square Theater de New York. Au total, 50 comédiens donnent vie aux moutures du «Slava’s Snowshow» à travers le monde, et le collectif a déjà remporté 14 prix internationaux.

On se procure des billets pour le «Slava’s Snowshow» au hahaha.com ou au theatrestdenis.com.