Comme promis, le gouvernement Legault réduit les seuils d’immigration à 40 000 pour 2019.

Le ministre Simon Jolin-Barrette a déposé mardi son plan d’immigration pour l’année qui vient. Comme il s’était engagé à le faire en campagne électorale, le gouvernement caquiste propose une réduction du nombre de nouveaux arrivants accueillis au Québec.

«En 2019, le Québec se donne comme objectif d'accueillir 40 000 personnes immigrantes, soit une fourchette allant entre 38 000 et 42 000 personnes admises», stipule le document déposé à l’Assemblée nationale.

Immigrants économiques

Le ministre de l’Immigration souhaite que le Québec accueille entre 21 700 et 24 300 immigrants économiques en 2019.

Pour les autres catégories, le fédéral a son mot à dire. Le gouvernement de la CAQ vise entre 18 000 et 20 100 travailleurs qualifiés, de 8900 à 9400 personnes en vertu du programme de regroupement familial et entre 6800 et 7500 réfugiés.

Immigrants parlant français

La CAQ diminue légèrement la cible de personnes immigrantes parlant français. «La proportion de personnes immigrantes connaissant le français au moment de leur admission s’établirait à environ 41 %», peut-on lire dans le plan d’immigration caquiste.

Pour 2018, la cible du gouvernement libéral de Philippe Couillard était plutôt de 44%. Selon les projections du ministère de l’Immigration, le Québec a plutôt reçu 42% de personnes immigrantes déclarant connaître le français au moment de leur admission en 2018.