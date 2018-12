«Les deux enfants tués, c'est pas moi»

Francis Heaulme, condamné à la perpétuité pour les meurtres de deux enfants dans l'est de la France en 1986, a de nouveau nié le double crime mardi au premier jour de son procès en appel, répétant les mots qu'il avait ressassés en première instance: «Montigny, c'est pas moi».

• À lire aussi: France: un tueur en série jugé trente ans plus tard

Le «routard du crime» est jugé pendant trois semaines pour un double meurtre qui avait suscité une immense émotion dans le pays: Cyril Beining et Alexandre Beckrich, huit ans, avaient été retrouvés sur le talus d'une voie ferrée à Montigny-les-Metz (nord-est), le crâne fracassé à coups de pierres.

«J'ai commis des meurtres, je le reconnais, mais Montigny, c'est pas moi», a affirmé le tueur en série dont le visage anguleux, mangé par de larges lunettes, est resté impassible tout au long de cette journée d'audience.

«J'ai fait des choses monstrueuses, je le reconnais», a ajouté l'accusé, 59 ans, qui a déjà été reconnu coupable de neuf autres meurtres, dont certains qu'il a avoués.

Pendant deux heures, le président de la cour d'assises avait auparavant remonté le fil de ce dossier judiciaire hors norme, dans lequel cinq procès ont déjà eu lieu en 32 ans.

Ce double crime avait valu à un riverain, Patrick Dils, 16 ans à l'époque des faits, d'être condamné à tort à la perpétuité et de passer 15 ans derrière les barreaux. Il avait été libéré à la faveur de la révision de son procès en 2002.

Francis Heaulme avait ensuite été renvoyé devant les assises en 2014, mais le procès avait été annulé en raison de révélations impliquant un autre suspect, lequel a finalement bénéficié d'un non-lieu. Puis le 17 mai 2017, la cour d'assises a condamné à la perpétuité celui qu'on appelle le «routard du crime».

«Son procès ne peut plus être équitable», a estimé mardi matin l'une des avocates de Francis Heaulme, formulant, comme en première instance, une déclaration liminaire pour demander d'emblée «l'acquittement» de son client. Une demande jugée «irrecevable» par la cour.

Le «délai» n'est «pas raisonnable», a dénoncé Liliane Glock: «Francis Heaulme est mis en cause depuis 20 ans dans cette affaire, sans être jugé définitivement», a-t-elle estimé.

Me Glock a aussi dénoncé l'absence de preuves matérielles, qui constitue une autre particularité de ce dossier: tous les scellés ont en effet été détruits en 1995, le parquet considérant l'affaire close avec Patrick Dils sous les verrous.

L'accusation a cependant retenu des éléments à charge: la présence, avérée, de Francis Heaulme sur les lieux du crime le jour des faits, les témoignages de deux anciens codétenus ayant recueilli ses confidences et des similitudes avec quatre de ses meurtres - une «quasi-signature criminelle», pour les enquêteurs.

La mère de Cyril, Chantal Beining, a, pour la sixième fois, écouté le pénible rappel des faits, assise sur une chaise près de son avocate, Me Dominique Boh-Petit. «J'espère que, à la fin de ce mois, on aura terminé cette épopée judiciaire», a soupiré cette dernière, qui accompagne sa cliente depuis plusieurs décennies dans le but de traduire Francis Heaulme en justice.

Au contraire, la famille d'Alexandre Beckrich «n'attend rien» du procès, jugeant qu'il n'y a que des «impressions, des intuitions» à l'encontre de M. Heaulme.

Le procès doit durer 14 jours, avec un verdict attendu le 21 décembre.