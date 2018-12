À Wall Street, l'indice Nasdaq et le Dow Jones accéléraient leurs pertes à la mi-séance, la nervosité des courtiers se faisant de plus en plus grande sur le front commercial ainsi que sur les taux d'intérêt.

Vers 13h35, l'indice à forte coloration technologique lâchait 3,24% à 7200,28 points, le Dow Jones abandonnant de son côté 2,82% à 25 097,70 points, et le S&P 500 2,82% à 2711,55 points.