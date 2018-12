Martin Deschamps revisitera ses premiers succès

Martin Deschamps travaille à un projet qui soulignera les 20 ans de son premier album, «Comme je suis», paru en 2000, sur lequel étaient gravées «Quand?», «Casanova», «Ma blonde est tellement», et autres chansons à succès qui l’ont révélé au grand public.

Le rockeur de 48 ans vient de se joindre à la maison de disques montréalaise Ad Litteram (Florence K, Moran, Pilou, Angel Forrest, Steve Hill) et consacrera son année 2019-2020 à revisiter son répertoire d’hier.

À l’époque de sa sortie, l’opus «Comme je suis» s’était écoulé à plus de 85 000 exemplaires. La pièce «Quand?» avait valu à Martin Deschamps trois nominations au Gala de l’ADISQ.

«La sortie que je prépare fera le bonheur de mes "fans" et piquera la curiosité d’un nouveau public», s’est réjoui Martin Deschamps par voie de communiqué, mardi.

Le dernier disque de Martin Deschamps, «Soulshine», lancé en 2017, rassemblait des classiques qui ont marqué le chanteur dans son adolescence. Entre 2000 et aujourd’hui, l’artiste a proposé neuf albums, dont «Le désert» (2003), «Intense» (2006), «Le piano et la voix» (2008), et «LeBoeuf Deschamps» (2015), avec Breen Leboeuf.