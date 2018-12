De nouvelles lois sur la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool entreront en vigueur le 18 décembre prochain. Les forces de l’ordre à travers le pays seront désormais autorisées à exiger d’un conducteur un échantillon d’haleine en bordure de la route.

En vertu de la loi actuelle, les policiers doivent avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’un conducteur avant de mener tout test de dépistage.

Les agents de police qui disposent sur place d'un appareil de détection approuvé pourront ainsi être en mesure de procéder à un test d’haleine de tout conducteur qu’il intercepte légalement.

Le conducteur qui refuse de fournir un échantillon d’haleine pourrait être accusé d’infraction criminelle.

Le ministère de la Justice estime que ce nouveau cadre juridique permettra davantage de dissuader et de détecter les conducteurs avec les facultés affaiblies, et simplifiera les enquêtes et la preuve d'infractions de conduite avec les facultés affaiblies, ce qui accélérera le déroulement des procès et réduira les retards.

«La conduite avec facultés affaiblies est la principale cause criminelle de décès et de blessures au Canada, a dit le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, via communiqué. Le dépistage obligatoire d'alcool sauvera des vies dans notre pays. On peut éviter à 100 % la conduite avec les facultés affaiblies.

Selon le ministère, ces mesures ont aidé à réduire le nombre de décès sur les routes en Australie et en Irlande.

En 2017, la police a signalé plus de 69 000 incidents de conduite avec les facultés affaiblies, dont près de 3500 incidents de conduite avec les facultés affaiblies par les drogues.