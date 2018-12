Plante invite Rhéal Fortin à «faire son travail»

La mairesse de Montréal Valérie Plante a invité le député bloquiste Rhéal Fortin «à faire son travail au niveau fédéral», alors que celui-ci l’a critiquée en affirmant qu’elle faisait preuve de nonchalance face aux Hells Angel.

Les Hells Angel «[...]devraient préoccuper [Valérie Plante] peut-être un peu plus que l’état de santé des pitbulls», a déclaré le député au Journal de Montréal,

Il faisait référence au mariage fort médiatisé d’un Hells Angel et de la fille d’une narcotrafiquante en plein centre-ville de Montréal ce week-end.

L’événement était surveillé très étroitement par les corps de police. D’ailleurs un individu a été arrêté au cours de la fête.

Déjà samedi, la mairesse avait indiqué qu’un règlement sur les Hells n’était pas pressant. «On est «loin de la nécessité de faire un règlement qui interdirait [...] des associations ou du moins de montrer visuellement une adhésion à un groupe criminel», avait-elle dit.

Mardi, elle a offert plusieurs précisions en réagissant aux propos du député Fortin.

«Il fait un amalgame douteux et problématique. J’invite le député à faire son travail au niveau fédéral, et moi de mon côté, je tiens à réitérer que j’ai dit qu’on regarde la situation de près. D’aucune manière, j’ai dit que j’étais contre un règlement. J’ai seulement dit qu’il faut voir la situation dans son ensemble, et s’il y avait de plus en plus d’événements dans ce genre-là, et surtout si la population se dit préoccupée», a-t-elle ajouté.

Pourtant, «c’est dans sa cour que des gens s’affichant comme des criminels, des gens qui tuent, qui violent et qui vendent de la drogue aux enfants, viennent fêter avec tout le glamour. Et tout ça dans sa ville», indiquait le député du Bloc québécois.

Avocat de profession, M. Fortin concède que la mairesse n’a pas la compétence législative pour amender le Code criminel.

«Mais elle pourrait militer pour que ce soit fait, insiste-t-il. Elle a une responsabilité»