Plus de 200 bâtons de dynamite saisis en une seule année

L'Alberta regorge d'explosifs abandonnés qui se détériorent lentement, posant d'importants risques pour la population, a rappelé mardi la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en dévoilant avoir trouvé plus de 200 bâtons de dynamite dans la province au cours de la dernière année.

Entre novembre 2017 et octobre 2018, le Groupe d'enlèvement des explosifs de la GRC a notamment récupéré 205 bâtons de dynamite, 25 kg de dynamite en gelée Geogel, 233 détonateurs et un sac de cordite, un explosif utilisé pour propulser des obus, qui datait de la Deuxième Guerre mondiale.

Selon la GRC, le nombre étrangement élevé d'explosifs disséminés dans la province s'explique par d'anciens règlements qui permettaient autrefois aux agriculteurs et éleveurs d'acheter facilement de la dynamite.

«N'oubliez pas que les explosifs sont extrêmement dangereux, quel que soit leur âge», a rappelé le caporal Paul Zanon de la GRC, par communiqué.

Ce n'est pas la première fois que la GRC émet une telle mise en garde dans la province. En 2016, la police fédérale avait expliqué que les vieux bâtons de dynamite qui se dégradent dans les granges et les champs «suent» des produits chimiques qui peuvent se cristalliser et s'accumuler dans les boîtes d'entreposage. «L'accumulation crée une situation extrêmement dangereuse: le moindre mouvement peut causer l'instabilité des produits chimiques et mener à une détonation», avait averti la GRC.

Des détonateurs en cuivre fabriqués de 1918 à 1965 sont aussi communs dans la province. Or, ces dispositifs contiennent de l'azoture de plomb. Exposés à l'humidité, ils peuvent rapidement produire un gaz explosif.

L'an dernier, la GRC avait été appelée à désamorcer quatre grenades à Devon, Red Deer et Didsbury en une seule semaine. L'une d'entre elles était toujours active, même après avoir passé une soixantaine d'années enrobée dans du béton.

«Nous voulons protéger les Albertains et la chose la plus sécuritaire à faire est de nous appeler», a invité le caporal Zanon. La GRC a précisé que ses services de récupération d'explosifs sont offerts gratuitement.