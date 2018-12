Québec «fortement invité» à agir

Le comité public de suivi des recommandations de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction «invite fortement» le gouvernement Legault à compléter la mise en œuvre de recommandations contenues dans le rapport publié il y a trois ans.

Plus précisément, le comité appelle le gouvernement à porter une attention particulière aux recommandations visant à restaurer la confiance des citoyens envers leurs élus.

Parmi les recommandations visant les élus qui restent à réaliser, on compte notamment l’obligation pour les ministres et les députés de dévoiler l’intégralité de leurs activités personnelles, le resserrement des règles relatives aux cadeaux et la suspension temporaire d’un élu poursuivi pour corruption ou collusion.

«La mise en œuvre de ces recommandations enverrait le signal que la transparence et l’intégrité en matière de contrats publics sont réellement au cœur de la préoccupation du gouvernement», a indiqué le comité dans son rapport 2018.

Jusqu’à présent, le comité juge que 29 des 60 recommandations ont été appliquées de manière satisfaisante (+3 par rapport à 2017), et 12 recommandations ont été partiellement appliquées (+2 par rapport à 2017). Dix-neuf des 60 recommandations n’ont fait l’objet d’aucune mise en œuvre.

«Le présent rapport s’inscrit dans le contexte particulier de l’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement. C’est à ce dernier que revient la responsabilité de poursuivre l’important travail d’entrepris en 2011 avec la création de la commission Charbonneau», indique également le rapport.

La commission Charbonneau est une commission d’enquête créée en novembre 2011 qui a eu pour mandat de faire la lumière sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction. Elle avait été lancée à la suite de nombreux cas de collusion et de versement de pot-de-vin, particulièrement au niveau municipal.