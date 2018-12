Réforme majeure de la Régie du logement réclamée

Plus de 70 personnes qui œuvrent à la défense des droits des locataires ont manifesté mardi, à Montréal, pour réclamer une réforme majeure de la Régie du logement, un tribunal qu’elles estiment «inaccessible et injuste».

Marc (nom fictif) a pris part mardi à une manifestation organisée par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) dans le cadre du lancement de la campagne nationale «Justice pour les locataires: Réformons la Régie du logement».

Lui, sa femme et leurs quatre enfants âgés entre 10 et 17 ans vivent dans un logement insalubre depuis quatre ans. Depuis, tous les membres de la famille ont développé des problèmes respiratoires, dossiers médicaux à l’appui.

Plus d’un an après avoir ouvert un dossier à la Régie du logement, Marc a finalement pu faire entendre sa cause lors d’une audience. Le juge lui a donné raison et a sommé son propriétaire de régler le problème de moisissure.

Or, près d’un an et demi après que la décision ait été rendue, rien n’a été fait.

Conséquences minimes

«Il s’en fout carrément, a fait valoir celui qui préfère demeurer anonyme par peur de représailles de son propriétaire. Il est venu me voir et il m’a dit "tu peux sortir. Moi, je vais peinturer et je vais le louer [à quelqu’un d’autre]".

«C’est quoi le recours de monsieur maintenant? C’est d’ouvrir une nouvelle demande, pour être entendu dans 3, 4 ans. Et ça va être quoi la punition pour le propriétaire? [Environ] 500$. Est-ce que c’est assez pour dissuader un propriétaire d’agir comme ça? Non», a déploré Annie Lapalme, de l’Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (ŒIL).

«Réforme majeure»

Le témoignage de Marc ne met en lumière que certains des obstacles qui rendent difficile l’accès à la justice pour les locataires, selon le porte-parole du RCLALQ, Maxime Roy-Allard.

«Pour nous, c’est un tribunal inaccessible et injuste, donc on veut vraiment une réforme majeure, a-t-il mentionné. [On demande] par exemple que l’accès aux services soit gratuit. En ce moment, il y a beaucoup de freins à l’accès à la justice. Il manque des bureaux dans plusieurs régions et les procédures sont complexes, dont on veut que les juges aident davantage les locataires.»

La façon dont sont priorisés les dossiers à la Régie du logement a également été dénoncée.

«Quand il y a présence de vermine ou de moisissure, des cas graves pour la santé des occupants, ça peut prendre un à deux ans facilement avant d’obtenir son audience à la Régie du logement, tandis que si un locataire manque un paiement de loyer, ce n’est pas rare qu’il y ait une audience qui est accordée au propriétaire en dedans de 30 jours», a dénoncé l’organisateur communautaire au Comité d’action de Parc-Extension, Alexandre Cadieux.