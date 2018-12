Trois séries internationales sur Club illico

Juste à temps pour le congé des fêtes, Club illico propose une nouvelle fournée toute chaude de trois séries internationales à dévorer en rafale et en français, soit «Killing Eve», «Britannia» et «L’amie prodigieuse» (traduction de «My Brilliant Friend»).

Dès ce jeudi, 6 décembre, on pourra plonger dans «Killing Eve», où deux femmes, Eve (Sandra Oh), une agente futée du MI5 qui rêve de devenir espionne, et Villanelle (Jodie Comer), une tueuse à gages adepte du luxe que ses lucratifs contrats lui permettent de s’offrir, verront leur chemin se croiser. Leurs obsessions mutuelles se transformeront alors en un jeu mortel du chat et de la souris.

Les épisodes de «Britannia» seront déposés sur Club illico le 13 décembre. Dans cette intrigue campée en l’an 43 après Jésus-Christ, les Romains envahissent la Grande-Bretagne, et la fille du roi de Cantii est forcée de mettre ses différends de côté avec son éternelle rivale pour repousser les envahisseurs. Ceux-ci s’acharnent à conquérir cette terre mythique aux confins de l’Empire romain.

Enfin, «L’amie prodigieuse», qui a beaucoup fait jaser récemment, est l’adaptation en huit tranches d’une heure du premier roman de la quadrilogie à succès du même nom de Elena Ferrante. Elena Greco (Elisa Del Genio) y entreprend de raconter son amitié complexe avec Raffaella «Lila» Cerullo (Ludovica Nasti) après la disparition de cette dernière. Une relation entamée en première année du primaire, en 1950, dans la ville de Naples, et étalée sur plus de 60 ans. À voir à compter du 27 décembre.

Cette nouvelle offre s’ajoute à la troisième saison de «DC : Les légendes de demain» et aux troisième et quatrième chapitres de «Luther», qui seront aussi disponibles dans le prochain mois sur Club illico.

Les amateurs de produits québécois ne sont pas en reste, puisque Club illico, parmi ses 6500 titres, répertorie toujours un vaste éventail de productions conçues ici, dont la nouveauté «Léo», avec Fabien Cloutier, les deux saisons de «L’Académie» et «La dérape».