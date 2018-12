Une victoire pour les adeptes de pêche blanche à La Baie. Le conseil municipal de Saguenay accepte d'entreprendre des démarches pour limiter ses interventions aux villages de pêche seulement.

Une résolution en ce sens a été adoptée à l'unanimité lundi soir lors de la séance du conseil municipal. Une centaine de pêcheurs s'étaient d'ailleurs déplacés pour assister au vote.

Des démarches seront donc entreprises auprès des gouvernements puis de Pêches et Océans Canada afin que la Ville de Saguenay cesse d'intervenir dans les zones qui sont situées à l'extérieur des villages de pêche.

Le but est d'offrir un choix aux pêcheurs et de leur accorder plus de liberté, puisque plusieurs adeptes sont irrités et démotivés par les nombreux règlements imposés par la Ville au fil des ans pour encadrer la pêche blanche.

Certains délaissent même La Baie et se tournent vers des villages de pêche dans d'autres municipalités comme à l'Anse-Saint-Jean ou encore au Lac-Saint-Jean.

«Il faut comprendre qu'avoir votre cabane dans les villages de pêche de La Baie sera toujours le choix le plus sécuritaire, facile et organisé avec les meilleures services. Mais vous aurez maintenant le choix», a précisé le spécialiste de la pêche Rémi Aubin, qui a milité en faveur de ce changement et qui se réjouit de la décision du conseil municipal.