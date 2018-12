Brian Mulroney livre un éloge éloquent

L’ancien premier ministre Brian Mulroney a rendu un hommage bien senti mercredi à l’ex-président américain George H. W. Bush, mort vendredi soir à l’âge de 94 ans, le décrivant comme un leader «courageux», attaché à des principes et à l’honneur.

Le natif de Baie-Comeau a pris le temps de revenir sur l’héritage du 41e président américain, qu’il a côtoyé pendant près de quatre ans sur la scène internationale, alors que les deux hommes étaient aux commandes de leur pays respectif.

Devant une rangée comprenant le président américain Donald Trump et trois autres ex-présidents démocrates, Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter, l’ex-premier ministre a insisté beaucoup sur le leadership de celui qui était son ami.

Dans son éloge funèbre de près de 12 minutes, truffé d’anecdotes drôles et intimes, M. Mulroney est revenu sur son leadership dans l’effondrement de l’empire soviétique et la réunification de l'Allemagne, mais aussi la création d’une coalition internationale pour la première guerre du Golfe.

M. Mulroney a rappelé que la première mouture de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), négociée par les deux hommes, a créé «la plus large et riche zone de libre-échange dans l’histoire du monde».

«Il existe un mot pour cela et ça s’appelle le leadership », a notamment déclaré M. Mulroney.

«Permettez-moi de vous dire que, lorsque George Bush était président des États-Unis d'Amérique, tous les chefs de gouvernement du monde savaient qu'ils avaient affaire à un gentleman. Un vrai leader. Un homme distingué, résolu et courageux», a-t-il ajouté.

«Alors que les historiens passent en revue l’héritage de tous ceux qui ont exercé les fonctions de président, je pense que, dans la vie de ce pays, les États-Unis (...), aucun occupant du bureau ovale n'était aussi courageux, plus fondé sur des principes et plus honorable que George Herbert Walker Bush», a déclaré Brian Mulroney aux dignitaires et aux membres de la famille rassemblés à la cathédrale nationale de Washington.

Outre Brian Mulroney, le Canada était représenté par l'ambassadeur du Canada à Washington, David MacNaughton et le président du Conseil du Trésor et ministre libéral Scott Brison.

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a demandé que les drapeaux soient mis en berne mercredi dans les édifices fédéraux au Canada et les bureaux du Canada aux États-Unis.