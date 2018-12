Un peu comme Québec solidaire à l’Assemblée nationale, Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au «Québec Matin», a laissé tomber son complet-cravate, en déconstruisant les codes de la télévision.

Habillé en «mou», portant jeans, chandail à capuche et casquette, il a caricaturé un élu de QS, en se disant «proche du monde». Il a même osé s’asseoir sur le bureau des animateurs de LCN au lieu de sa place habituelle.

«Heille salut toé! Moi je veux être avec le vrai monde. Nous on est Québec solidaire, on est vrai, on est authentique on est nature. WYSIWYG : What you see is what you get!» joue le chroniqueur.

L’image était si frappante qu’elle a même décontenancé l’animateur Jean-François Guérin.

Richard Martineau réagissait au fait que les députés de Québec solidaire souhaitent dépoussiérer le les mœurs en portant jeans, espadrilles et bottes Dr Martens à l’Assemblée nationale.

Malgré la croyance populaire, il n’existe pas de code vestimentaire strict pour les élus à Québec.

