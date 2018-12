Le taux directeur demeure inchangé à 1,75 %

Le taux directeur est demeuré inchangé à 1,75 %, mercredi, lors de la plus récente mise à jour effectuée par la Banque du Canada.

En maintenant le taux cible du financement à un jour à 1,75 %, la Banque du Canada souhaite demeurer prudente en raison «des signes que les conflits commerciaux pèsent davantage sur la demande mondiale», a-t-on précisé, par communiqué.

«Les évolutions encourageantes survenues dernièrement aux réunions du G20 rappellent que les risques entourant les politiques commerciales sont orientés aussi bien à la hausse qu’à la baisse. La croissance dans les grandes économies avancées a ralenti, bien que l’activité aux États-Unis demeure au-dessus du potentiel», a indiqué la Banque, qui note «un dynamisme moins prononcé au début du quatrième trimestre» de la croissance de l’économie canadienne

L’accumulation des stocks de pétrole en Alberta et le ralentissement annoncé de la production par la première ministre Rachel Notley font en sorte que «l’activité dans le secteur canadien de l’énergie sera probablement sensiblement plus faible qu’escomptée», indique la Banque du Canada.

La banque centrale «estime encore que le taux d’intérêt directeur devra augmenter jusqu’à l’intérieur d’une fourchette neutre pour assurer l’atteinte de la cible d’inflation. Le rythme approprié des hausses de taux dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont l’effet des taux d’intérêt plus élevés sur la consommation et le logement, et l’évolution des politiques commerciales mondiales».

«La persistance du choc des prix du pétrole, l’évolution des investissements des entreprises et l’évaluation que fait la Banque de la capacité de l’économie seront également des facteurs importants dans nos décisions au sujet de l’orientation future de la politique monétaire», a-t-on ajouté.

La signature de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada va «raffermir» l’économie canadienne, notamment le secteur énergétique, ainsi que les exportations, selon la Banque.

Le taux officiel d’escompte est demeuré à 2 % et le taux de rémunération des dépôts à 1,5 %.