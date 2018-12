Malaise à l’arrivée des Trump aux funérailles

L’arrivée de Donald et Melania Trump a provoqué un certain malaise, mercredi, dans la Cathédrale nationale de Washington pour les funérailles solennelles de George H.W. Bush.

Si Melania Trump a serré la main de Barack et de Michelle Obama, ainsi que celle de Bill Clinton, Hillary Clinton s’est contentée de hocher la tête et de sourire à l’actuelle première dame des États-Unis.

Donald Trump a lui aussi échangé une poignée de main avec les Obama. Donald Trump et Barack Obama ont ainsi échangé leur première poignée de main depuis que le premier a succédé au second, le 20 janvier 2017.

Mais les Clinton ne lui ont pas réservé le même accueil. Bill et Hillary n’ont pas détourné leur regard lors de l’arrivée du président des États-Unis. Aucun sourire, aucun hochement de tête, aucune poignée de main. Ce moment n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Bill et Hillary Clinton avaient toutefois échangé chaleureusement quelques mots avec son vice-président Mike Pence, plus tôt.

Donald Trump et quatre ex-présidents américains assistaient aux funérailles, dont George Bush et Jimmy Carter : un événement assez rare.