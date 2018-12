Le dépôt du projet de loi 2 du gouvernement Legault qui veut faire passer l’âge légal de consommation du cannabis de 18 à 21 ans a divisé nos jouteurs ce mercredi.

«Ça va être plus difficile de fumer du cannabis maintenant que c’est légal que quand c’était interdit, il y a quelque chose qui ne marche pas bien», a lancé en préambule Caroline St-Hilaire.

«Comment on peut dire à nos jeunes adultes de 18 ans, vous pouvez fumer la cigarette, vous pouvez consommer de l’alcool, mais le pot va falloir attendre à 21 ans. On est tellement hypocrite au Québec!»

Régine Laurent, de son côté, a dit «parler avec son cœur» et être en accord avec le projet de loi.

«J’ai côtoyé de près des jeunes qui, avec la consommation de pot, ont fait des psychoses (...) Ces jeunes-là trainent ça pendant des années. C’est mon cœur qui parle, plus on va retarder, plus je vais être contente», a-t-elle dit.

Les deux se sont toutefois entendues sur le fait que le gouvernement Legault doive proposer un plan de prévention sur la consommation de cannabis par de jeunes gens.

