Opération de colmatage de nids-de-poule à Montréal

En raison des variations des conditions météorologiques des dernières semaines, de nombreux nids-de-poule ont fait leur apparition dans les rues de la métropole.

C’est pourquoi la Ville de Montréal a lancé une opération mécanisée de colmatage pour réparer les nombreux trous dans la chaussée.

«Les opérations de colmatage de nids-de-poule doivent se faire dans des conditions météorologiques spécifiques. Il ne doit pas faire trop froid et la chaussée doit être assez sèche», a expliqué la Ville de Montréal dans un communiqué.

«Nous profiterons de chaque occasion d'ici le mois de juin pour faire les réparations nécessaires afin d'assurer la sécurité et la mobilité sur le réseau», a précisé Sylvain Ouellet, responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques au comité exécutif de la Ville.

La Ville assure que les travaux sont planifiés de façon à limiter les entraves à la circulation.

À Montréal, près de 200 000 nids-de-poule sont colmatés chaque année.

Les citoyens qui constatent la présence de nids-de-poule sont invités à les signaler à la Ville de Montréal.