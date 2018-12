François Bellefeuille a tout de suite accepté de devenir le porte-parole de l’Opération Nez rouge après avoir reçu l’offre. Il s’est dit heureux de pouvoir réaliser des vidéos humoristiques et de contribuer à une organisation qui a fait beaucoup pour la sécurité routière.

«Ce n’est pas un organisme moralisateur, a dit François Bellefeuille sur le plateau de Denis Lévesque. J’aime faire des publicités et je voyais l’opportunité d’en faire pour quelque chose d’autre que pour mes spectacles.»

L’humoriste a rappelé que Nez rouge est toujours à la recherche de bénévoles (www.operationnezrouge.com). Il a insisté que l’organisme ne posait pas de questions et de ne pas hésiter à faire appel à ses services.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.

L’humour après la médecine vétérinaire

François Bellefeuille s’est également ouvert sur les premiers pas de sa carrière. L’ancien vétérinaire a dit avoir beaucoup appris depuis son numéro du faucon qui l’a fait connaître au festival Juste pour rire.

Il a également rappelé qu’il avait travaillé des années comme vétérinaire, spécialisé dans les urgences. Rapidement sur scène, il a voulu se distancier de ce côté plus sérieux et cartésien de sa personnalité et faire ressortir son côté plus fou.