Les tenues vestimentaires décontractées des députés de Québec solidaire (QS) n’ont pas forcément déplu à nos jouteurs. Mais ils préfèreraient tout de même plus entendre parler des idées du parti.

«C’est leur choix (...) L’idée c’est plutôt le fond. Est-ce que tu veux attirer l’attention pour le contenant ou le contenu. QS a fait le choix du contenant, le contenu j’ai bien hâte qu’on l’entende», a fait savoir Stéphane Bédard.

«C’est bien beau que quelqu’un mette une tuque, ça ne me dérange pas... Ils font un choix de paraitre, mais ça va prendre de la substance.»

Pour Emmanuelle Latraverse, c’est plutôt la réaction des autres partis politiques sur ce sujet.

«Je pense qu’il y a un danger de se lancer dans un débat sur "ça va prendre une jupe de tel pouce de long, avec une bretelle de telle largeur, pas de Dr Martens, mais des loafers, etc. (...) Les femmes se sont battues assez longtemps pour arrêter qu’on leur impose de porter des bas de nylon l’été et des jupes d’une telle longueur. On ne va pas se relancer dans des débats sur ce qui est approprié ou pas», a-t-elle dit.

«Que Catherine Dorion décide de mettre des pantalons et un chandail de laine au lieu d’une jupe et d’un tailleur de chez La Baie, on va se calmer là.»