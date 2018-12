QUB radio maintenant disponible sur Illico

Il est maintenant possible d’écouter QUB radio au moyen de votre terminal illico. Lancée officiellement le 15 octobre dernier, la radio numérique de Québecor est maintenant offerte à la chaine 601 de votre terminal.

QUB radio était jusqu’à aujourd’hui accessible en ligne au qub.radio et via son application mobile où il est possible de réécouter les émissions en différé et d’accéder à une bibliothèque de plus de 10 balados.

QUB radio diffuse des émissions en direct de 6h à 17h du lundi au vendredi, tandis que le soir et le weekend, on y retransmet les différents bulletins d’informations et autres rendez-vous de LCN, en direct ou dans un condensé d’extraits.

Chaque jour, les Dutrizac, Pettersen, Destiné, Martineau, Durocher, Robitaille, Trudeau, Longpré, Dumont et Dessureault se succèdent derrière le micro de QUB radio pour discuter d’affaires publiques, de société et tout autre sujet qui défraient la manchette.