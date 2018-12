Un Noël «Formidable» pour les coachs

Marc Dupré, Lara Fabian, Éric Lapointe et Alex Nevsky, les coachs de la prochaine saison de «La Voix», offrent un cadeau en musique pour la période des Fêtes avec une relecture, dans le style crooner, de la chanson «For me, formidable» de Charles Aznavour.

Les coachs souhaitaient d’abord rendre hommage à leur façon à un grand de la chanson française. «Je suis un grand fan d’Aznavour depuis que je suis jeune, a confié Éric Lapointe en entrevue. À mon avis, la francophonie a perdu, cette année, la plus belle plume de la chanson française. J’écoute encore régulièrement ses chansons, et c’est toujours un plaisir de le chanter.»

Le rockeur a d’ailleurs un projet de faire un disque de reprises de chansons d’Aznavour.

Les arrangements de cette reprise, signés Jean-François Blais, David Laflèche et Gilbert Fradette, nous plongent dans l’esprit de Noël avec le tintement de grelots et clochettes. Une idée qui a beaucoup séduit Lara Fabian. «C’est une chanson festive remplie de clins d’œil, avec un côté crooner. Les musiciens lui ont donné une atmosphère très festive.»

Pour Alex Nevsky, Charles Aznavour était un artiste capable de réunir toutes les générations avec ses chansons. «¨For me, formidable¨ colle parfaitement à l’esprit du temps des Fêtes. Je trouve intéressant de ne pas chanter un classique, une chanson avec des bonhommes de neige et des lutins. C’était intéressant d’aller ailleurs. En plus, il y a une ambiance qui ressemble à l’album de Noël de Sinatra, qui est mon préféré.»

Après une certaine hésitation, Marc Dupré s’est finalement laissé tenter par ce défi. «C’est le fun de faire ce genre de chanson, parce que je ne chante jamais ça dans la vie. Au début, je me demandais comment j’allais prendre mes repères, mais j’ai juste eu à me laisser aller. Même si on a des voix différentes, chacun a trouvé sa place. Ça nous met dans l’ambiance de Noël et du temps des Fêtes.»

La chanson est disponible sur les plateformes numériques de «La Voix» et de TVA.