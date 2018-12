Valérie Plante reconnaît avoir fait une erreur

La mairesse de Montréal Valérie Plante a reconnu mercredi avoir fait une erreur en s’adressant uniquement en anglais lors d’une annonce devant des investisseurs étrangers.

«C’est important pour moi de le reconnaître que c’était une erreur. Je vais m’en tenir davantage à mon discours», a indiqué la mairesse, expliquant être sortie de son texte la veille.

Valérie Plante a rappelé qu’elle livrait par semaine une douzaine d’allocutions toutes en français, avec parfois des parties en anglais, selon le contexte.

«Le français, c’est ma langue maternelle, la langue de mon coeur, et c’est une fierté de la porter au sein de la plus grande métropole francophone en Amérique du Nord», a-t-elle soutenu lors de la réunion du comité exécutif.

Selon le «Journal de Montréal», Valérie Plante a livré mardi un discours entièrement en anglais lors d’une annonce dans le secteur de l’intelligence artificielle. Seuls un «Bon matin à tous et à toutes» et un «merci» ont été prononcés en français au début et à la fin de son allocution.

La ministre responsable de la Langue française Nathalie Roy a d’ailleurs rappelé à l’ordre la mairesse.

En fin de journée mardi, Valérie Plante a fait son «mea culpa» sur Twitter, reconnaissant qu’elle aurait dû s’adresser principalement en français.