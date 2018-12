«4 mariages et un enterrement», la suite

Si vous vous demandez ce que sont devenus les personnages de 4 mariages et un enterrement, le réalisateur du film sorti en 1994, Richard Curtis, va vous donner la réponse. Le casting original va en effet se retrouver pour tourner un court-métrage à l’occasion du Red Nose Day dans lequel on retrouvera les héros 25 ans plus tard, dont Hugh Grant et Andie Macdowell.

Cette suite sera diffusée en mars prochain.

«Ce fut vraiment un plaisir de travailler sur ce qui arrive à tous les personnages – et maintenant ils se retrouvent pour le cinquième mariage. Et, bien sûr, tout ne se passera pas comme prévu», a déclaré Richard Curtis dans un communiqué.

Kristin Scott Thomas, John Hannah, Rowan Atkinson et Anna Chancellor seront aussi de retour. Cette suite de 4 mariages et 1 enterrement pour le Red Nose Day n’est pas sans rappeler celle que Richard Curtis avait réalisée de Love Actually en 2017 pour la même cause.