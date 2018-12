Activité d’information sur le confinement barricadé dans les écoles

Les élèves de la Commission scolaire des Phares suivent une activité d'information sur le confinement barricadé.

Il s'agit du protocole à appliquer en situation d'urgence lors de l'intrusion d'un individu qui représente une menace pour les élèves et le personnel d'un établissement scolaire.

Depuis 2004, la Commission scolaire des Phares s'est dotée d'un plan de mesures d'urgence.

Et parmi ces mesures figure le confinement barricadé, qui s'applique lorsque quelqu'un s'introduit dans une école, armé ou non, et qu’il compromet la sécurité des élèves et du personnel.

Les élèves du primaire et du secondaire suivent ainsi une activité d'information sur les actions à prendre dans pareilles circonstances où l'évacuation n'est pas une option.

Et afin de bien comprendre les directives, les jeunes ont assisté à la présentation d'un document vidéo qui explique la marche à suivre.

C'est une initiative conjointe de la Commission scolaire des Phares et du Programme du plan de réponse pour les établissements sécuritaires de la Sûreté du Québec.

La directrice générale de l'École du Grand-Pavois de Rimouski estime que l'assimilation et la compréhension des règles à suivre par les élèves du primaire ne se feront pas en une journée. C'est un travail de longue haleine. Cependant, le personnel est déjà formé et sait quelles actions poser dans les circonstances.

Anny Jean explique que cette activité de prévention permet de sensibiliser les jeunes à cette mesure d'exception et précise que d'ici quelque temps, cette procédure deviendra familière, tout comme les évacuations en cas d'incendie.

Il ne reste plus qu'à espérer que ces mesures n’auront jamais à être appliquées. Mais, si c'était le cas, elles pourraient certainement contribuer à sauver des vies.