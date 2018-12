«Avant l’archipel» : ludique et poétique

Quoi de mieux qu’un conte poétique raconté avec fantaisie et entrain pour une sortie en famille à l’approche des Fêtes? C’est ce que propose avec brio «Avant l’archipel», présentée à la petite salle du Théâtre Denise-Pelletier, à Montréal.

Dans cette pièce écrite en anglais par Emily Pearlman, on fait la rencontre de Lénaïque la Magnifique (Danielle Le Saux-Farmer, qui signe aussi la traduction) et Brévalaire Spectaculaire (André Robillard). L’intensité de leur coup de foudre n’a d’égal que leur originalité respective.

Bien dirigés par le metteur en scène Joël Beddows, ces comédiens incarnent non seulement leur personnage avec justesse et émotion, mais ils savent brillamment faire participer le public, à la grande joie des enfants et des adultes, qui rient énormément durant le spectacle. Cette interaction avec la foule fait que chaque représentation est unique.