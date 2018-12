Des élus de Chambly se disent intimidés

À Chambly, deux jours après une assemblée du conseil houleuse, trois élus de la formation politique du maire Denis Lavoie ont tenu à dénoncer une série de gestes d’intimidation dont ils disent avoir été victimes de la part de citoyens et même de leurs adversaires politiques.

En conférence de presse jeudi soir, à l’hôtel de ville de Chambly, le maire suppléant Jean Roy ainsi que les conseillères municipales Paula Rodrigues et Julia Girard-Desbiens ont à tour de rôle raconté leurs épisodes d’insultes et d’intimidation.

«D’abord, l’opposition demande aux citoyens de nous inonder de courriels, déplore le maire suppléant, M. Roy. Ensuite, on paquette la salle du conseil où on voit les citoyens huer et chahuter alors que nous, on tente de prendre des décisions. On essaie de nous déstabiliser, c’est inconcevable. On subit du harcèlement psychologique. La liberté d’expression des citoyens, ça ne devrait pas se traduire par des insultes à notre égard.»

Paula Rodrigues dit avoir été injuriée par un individu à la fin de l’assemblée du conseil de mardi soir dernier. «Durant la séance du conseil, il me fixait du regard, relate-t-elle. C’est de l’intimidation. On m’a même traité de garce. Je me sens violée dans mes opinions.»

Pour sa part, la conseillère municipale Julia Girard-Desbiens, nouvelle venue sur la scène politique municipale, s’est sentie intimidée par des citoyens dans la salle du conseil mardi soir dernier. «On m’a fait un doigt d’honneur lorsque j’ai voulu prendre le micro», raconte-t-elle.

Les trois élus lancent un appel au calme. Leur message s’adresse particulièrement à l’opposition qu’ils accusent de faire de l’incitation au désordre public.

«Il y a des citoyens qui ont des questions légitimes à poser au conseil, mais ils ont peur de venir s’exprimer», affirme M.Roy.

La prochaine assemblée ordinairedu conseil est prévue à la mi-janvier.