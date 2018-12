Disparition d’un homme de 33 ans à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population afin de localiser Michael Beaupré-Duval, 33 ans, de Québec.

Ce dernier aurait été vu pour la dernière fois le 2 décembre, à 16 h 30, sur le boulevard René-Lévesque, à Québec.

Il pourrait se trouver en Ontario. La police a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Michael Beaupré-Duval mesure 5,9” (1,76 m), pèse 190 lb (86 kg), a les cheveux et les yeux bruns. Il a un tatouage à la main droite avec inscription «CAT» et des tatouages sous forme de pattes de chats sur l’avant-bras droit. Il portait un manteau noir, un pantalon noir et une tuque avec motifs de camouflage.

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447).