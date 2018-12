Jean-Marc Vallée de retour aux Golden Globes

Le talent de Jean-Marc Vallée est une fois de plus reconnu aux Golden Globes. Après quatre victoires au plus récent gala grâce à la première saison de «Big Little Lies» («Petits secrets, grands mensonges»), il poursuit sa quête avec «Sharp Objects» («Sur ma peau» en version française).

Sa nouvelle série est citée dans trois catégories de la 76e cérémonie.

• À lire aussi: Golden Globes: «Vice» en tête avec 6 nominations

Ses actrices acclamées

Comme ce fut le cas plus tôt cette année, le Québécois est finaliste à l'obtention du trophée décerné à la meilleure minisérie ou au meilleur téléfilm, a-t-on appris jeudi lors du dévoilement des nominations. Amy Adams, son actrice principale, et Patricia Clarkson, qui défend un de ses rôles de soutien, sont également dans la course.

Outre sa prestation sous les ordres de Jean-Marc Vallée, Amy Adams a une chance de gagner un deuxième prix, elle dont le nom a été retenu en tant qu'une des meilleures actrices de soutien au cinéma grâce à son jeu sur le plateau de «Vice».

Malgré le succès critique et public de l'oeuvre, il n'y a pas de deuxième saison prévue pour «Sharp Objects», la principale tête d'affiche ayant laissé savoir, cet été, qu'elle ne souhaitait pas reprendre son rôle de Camille Preaker.

Deux étoiles

Ayant misé gros sur leur version du classique «A Star Is Born» («Une étoile est née»), Bradley Cooper et Lady Gaga récoltent les fruits de leur travail, recevant chacun deux nominations.

Alors que monsieur est encensé pour ses accomplissements devant et derrière la caméra, madame est finaliste d'une catégorie d'interprétation ainsi que de celle de la meilleure chanson avec «Shallow».

À cela, il faut ajouter que le long métrage musical est l'un des cinq retenus en lien avec le trophée du meilleur film dramatique, tout comme la superproduction «Panthère noire», l'oeuvre biographique sur Freddie Mercury, «Bohemian Rhapsody», l'histoire romantique «Si Beale Street pouvait parler» et le titre policier «Opération infiltration».

Les plus cités

Parce qu'il a décroché six nominations, le drame biographique «Vice», porté par Christian Bale dans la peau du politicien américain Dick Cheney, part favori pour ce qui est du cinéma. Au petit écran, cet honneur revient à «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» – mettant en vedette Penélope Cruz – avec quatre citations.

La 76e cérémonie des Golden Globes aura lieu à Los Angeles le 6 janvier 2019. L'animation a été confiée à la Canadienne Sandra Oh – aussi finaliste – et à l'Américain Andy Samberg.

Une nouvelle récompense sera alors offerte afin de saluer l'impact d'un des plus grands noms de la télévision, comme le fait déjà le Cecil B. DeMille Award pour l'industrie du septième art.