L'ouverture du complexe sportif Desjardins retardée

Les résidents de Rimouski vont devoir patienter avant de pouvoir profiter du Complexe sportif Desjardins. La Ville doit en reporter l'ouverture en raison d'un bris majeur à la tour de refroidissement.

Cette pièce d'équipement essentielle servira à la fabrication des glaces artificielles des deux patinoires et à la régulation de la température de la piscine et du bassin récréatif. On devait mettre en marche cette tour de refroidissement ces jours-ci quand l'entrepreneur en charge du chantier de 42M$ a constaté le bris.

Résultat, des pièces de rechange doivent être commandées des États-Unis où elles seront fabriquées sur mesure. La Ville n'aura pas à payer pour ce bris puisqu'elle n'en a pas encore officiellement pris possession. En fait, ça devait se faire le 21 décembre, dans 15 jours.

L'ouverture du complexe sportif est évidemment retardée. Elle devait avoir lieu au début février. Dans le meilleur des cas, ce ne sera pas avant la fin février.