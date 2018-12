«Notre Dame de Paris» présenté à Montréal en 2020

Joué un peu partout dans le monde, le spectacle musical «Notre Dame de Paris» sera à nouveau présenté à Montréal, dans un peu moins de deux ans.

Fêtant cette année son 20e anniversaire, l'oeuvre signée Luc Plamondon et Richard Cocciante aura droit à quatre nouvelles représentations à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, du 12 au 15 août 2020.

La prévente s'est amorcée jeudi alors que la vente générale débutera dimanche (placedesarts.com ).

Comprenant quelque 60 dates au Québec, la tournée pour souligner les 20 ans de «Notre Dame de Paris» a attiré plus de 100 000 personnes dans la province en 2018. Depuis sa création, le spectacle a été offert plus de 4000 fois dans 20 pays, en neuf langues, et devant 11 millions de gens.

La France, l'Angleterre et la Chine font partie des prochains pays qui seront visités par la troupe.