Régis Labeaume a confiance malgré l'absence de garantie

Régis Labeaume a toujours confiance que Québec aura son équipe de hockey professionnelle, même s'il n'a eu aucune promesse de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le maire de Québec croit toujours au retour des Nordiques «pour différentes raisons que je vais garder pour moi». Jeudi, quelques jours après l'annonce de l'octroi d'une équipe de l'expansion à Seattle, le maire était encore aussi discret sur le sujet, mais n'a pas paru ébranlé dans ses convictions de revoir un jour la Ligue nationale de hockey (LNH) à Québec. Il n'a cependant pas voulu donner d'échéancier.

«On n'a eu aucune promesse de club quand on a construit l'amphithéâtre, comprenez-nous bien. On l'a dit et redit.»

Selon lui, Québecor est toujours le bon joueur pour ramener une équipe. «Québecor a l'argent, elle a tout ce qu'il faut. Ils sont gestionnaires de l'amphithéâtre et il y a un contrat de 25 ans. Ils ont les plateformes médiatiques et ils ont l'argent dans leurs poches. Québecor est capable de payer ça.»

Labeaume est convaincu que Pierre Karl Péladeau a toujours une volonté aussi grande de ramener une équipe et les deux hommes se parlent régulièrement.